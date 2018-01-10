Президент Южной Кореи заявил о готовности встретиться с главой КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Independent.

Соответствующие заявление он сделал во время ежегодной пресс-конференции.

По его словам, он готов встретиться, если это приведёт к снятию напряженности в регионе.

Ранее Сеул и Пхеньян выпустили совместное заявление, в котором говорится, что страны готовы провести переговоры по снижению напряжённости.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.

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