В Тунисе полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

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Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ против протестующих в столице Туниса.

Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что причиной демонстрации стали экономические проблемы в стране. В частности, правительство Туниса решило поднять цены на топливо и налоги, что привело к удорожанию многих товаров и услуг. 

По данным телекомпании, демонстранты грабят и крушат банки, магазины, а также полицейские участки. Вместе с этим люди блокирую дороги с помощью горящих шин.

Беспорядки также зафиксированы и в других городах страны, в частности, в Тебурбе. 8 января там в результате стычек между силами правопорядка и протестующими погиб один человек.

Ранее Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о гибели трёх своих бойцов в ходе стычек с демонстрантами на северо-западе Ирана. 

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