Белый дом находится в постоянном контакте с Южной Кореей по вопросу переговоров с КНДР

Соединённые Штаты находятся в постоянном контакте с властями Южной Кореи по вопросу переговоров с КНДР, заявили в Белом доме.

WATCH LIVE: White House Press Secretary Sarah Sanders holds press briefing. https://t.co/eGv7gyOLmK — ABC News (@ABC) 9 января 2018 г.

«Денуклеаризация Корейского полуострова для нас приоритет. Мы находимся в тесном контакте с южнокорейскими союзниками», — сказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, выступление которой транслировал ABC.

По её словам, ядерное разоружение региона должно стать следующим шагом в урегулировании ситуации.

Ранее в ЕС выразили надежду, что переговоры между Южной Кореей и КНДР позволят подготовить почву для диалога по вопросам ядерного разоружения.

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.