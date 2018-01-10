Белый дом находится в постоянном контакте с Южной Кореей по вопросу переговоров с КНДР

Короткая ссылка
Соединённые Штаты находятся в постоянном контакте с властями Южной Кореи по вопросу переговоров с КНДР, заявили в Белом доме.

«Денуклеаризация Корейского полуострова для нас приоритет. Мы находимся в тесном контакте с южнокорейскими союзниками», — сказала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, выступление которой транслировал ABC.

По её словам, ядерное разоружение региона должно стать следующим шагом в урегулировании ситуации.

Ранее в ЕС выразили надежду, что переговоры между Южной Кореей и КНДР позволят подготовить почву для диалога по вопросам ядерного разоружения. 

Политолог Ирина Ланцова в беседе с НСН отметила, что ситуацию вокруг КНДР нужно решать путём диалога.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Азия Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119