Эксперт оценил перестановки в польском правительстве

Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев прокомментировал RT отставку главы польского МИД Витольда Ващиковского и главы Минобороны Антони Мачеревича.

«Это всё перестановки в кукольном театре, а кукловод там один — Ярослав Качиньский (председатель польской правящей партии «Право и справедливость». — RT). Это совершенно ни на что не повлияет. Тот факт, что кого-то поменяли, — это мелкие внутриполитические игры, а в глобальном смысле не влияет на наши отношения с Польшей. Не стоит рассчитывать на положительную динамику — шансов ноль», — полагает Волобуев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку Ващиковского и Мачеревича.

7 декабря 2017 года премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку. Новым главой кабмина стал Матеуш Моравецкий.