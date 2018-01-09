Эксперт оценил перестановки в польском правительстве

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев прокомментировал RT отставку главы польского МИД Витольда Ващиковского и главы Минобороны Антони Мачеревича.

«Это всё перестановки в кукольном театре, а кукловод там один  —  Ярослав Качиньский (председатель польской правящей партии «Право и справедливость». — RT).  Это совершенно ни на что не повлияет. Тот факт, что кого-то поменяли, — это мелкие внутриполитические игры, а в глобальном смысле не влияет на наши отношения с Польшей. Не стоит рассчитывать на положительную динамику — шансов ноль», — полагает Волобуев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку Ващиковского и Мачеревича.

7 декабря 2017 года премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку. Новым главой кабмина стал Матеуш Моравецкий.

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