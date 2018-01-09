Эксперт прокомментировал попытку атаки террористов с применением дронов в Сирии

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский прокомментировал в беседе с RT предотвращение российскими военными атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

«Надо признать, что угроза абсолютно реальная, поскольку для создания таких беспилотников используются широкодоступные на рынке коммерческие изделия. Почти в любой точке мира можно заказать с доставкой так называемую модель «КИТ», позволяющую на дому собрать или мультикоптер, или планирующий аэродинамический аппарат. Вопрос в нагрузке: если на толпу упадёт обычный мультикоптер весом 2—3 кг, ничего не произойдёт, но если он снаряжён ручной гранатой или осколочно-фугасным боеприпасом маленького калибра, то это чревато большими жертвами», — пояснил он.

По словам эксперта, крайне актуальной остаётся проблема предотвращения террористических атак с применением дронов на территориях мирных объектов.

«У военных своя система ПВО, радиоэлектронной борьбы и разведки, которая позволяет с такими средствами бороться. Объекты стратегического уровня 1-й категории прикрыты соответствующим образом. Например, если вы по спутниковому навигатору поедете вдоль Кремля, то ваши виртуальные координаты будут далеко за пределами Москвы. Соответственно, любой беспилотник или дрон, пытаясь пролететь туда, полностью потеряет ориентацию. Но это гораздо труднее сделать в отношении гражданских объектов. Физически невозможно прикрыть таким образом всю территорию страны. Это потребует чудовищных расходов», — объяснил Мураховский.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием БПЛА на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

Позднее в Пентагоне заявили о доступности дронов на открытом рынке.