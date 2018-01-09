Эксперт оценил вероятность переговоров между Пхеньяном и Сеулом по денуклеаризации полуострова

Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин прокомментировал RT призыв министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна возобновить диалог с КНДР по мирному урегулированию, в том числе по денуклеаризации (сокращению запасов ядерного оружия) полуострова.

«Южная Корея не может предложить возобновить переговоры по денуклеаризации, потому что таких переговоров между Севером и Югом просто не проводилось, а были только либо в двустороннем формате между КНДР и США, либо в шестистороннем. Поэтому предложение Сеула — переговоры о возобновлении контактов по военной линии для снижения напряжённости вдоль демилитаризованной зоны. Вот такие контакты могут быть», — пояснил он.

По мнению эксперта, Пхеньян в принципе не будет обсуждать с Сеулом вопрос денуклеаризации.

«Северокорейцы не пойдут на такие обсуждения с южанами. Они видят угрозу для себя лишь от США, поэтому намерены вести переговоры по этому вопросу только с ними», — заключил Жебин.

Во вторник, 9 января Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации.