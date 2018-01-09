Эксперт оценил вероятность переговоров между Пхеньяном и Сеулом по денуклеаризации полуострова
«Южная Корея не может предложить возобновить переговоры по денуклеаризации, потому что таких переговоров между Севером и Югом просто не проводилось, а были только либо в двустороннем формате между КНДР и США, либо в шестистороннем. Поэтому предложение Сеула — переговоры о возобновлении контактов по военной линии для снижения напряжённости вдоль демилитаризованной зоны. Вот такие контакты могут быть», — пояснил он.
По мнению эксперта, Пхеньян в принципе не будет обсуждать с Сеулом вопрос денуклеаризации.
«Северокорейцы не пойдут на такие обсуждения с южанами. Они видят угрозу для себя лишь от США, поэтому намерены вести переговоры по этому вопросу только с ними», — заключил Жебин.
Во вторник, 9 января Сеул предложил Пхеньяну возобновить переговоры по денуклеаризации.