Тиллерсон не намерен возвращать на Кубу отозванных американских дипломатов

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не намерен возвращать на Кубу американских дипломатов, отозванных из-за предполагаемых «акустических атак». Об этом он заявил в интервью Associated Press.

По его словам, он не исключает повторения «атак» и не хочет подвергать риску здоровье сотрудников внешнеполитического ведомства США.

«В этом случае я бы осознанно поставил их на путь, чреватый нанесением вреда. Зачем мне поступать так, если у меня нет способа защитить их? Я воспротивлюсь каждому, кто захочет заставить меня так поступить», — отметил Тиллерсон.

Как подчеркнул госсекретарь, он по-прежнему считает, что кубинское правительство способно «положить этому конец».

Ранее сообщалось, что США не обнаружили доказательств «акустических атак» против американских дипломатов в Гаване.

Бывший советский разведчик Михаил Любимов в беседе с НСН прокомментировал заявления Госдепа по поводу «акустических атак».

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