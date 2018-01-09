Мадуро обвинил мировые СМИ в проведении информационной кампании против Венесуэлы

Информационные агентства мира ведут кампанию против Венесуэлы и руководства страны. Об этом заявил глава государства Николас Мадуро.

«Мировое наступление на Венесуэлу через СМИ началось, каждый день идут негативные новости. В прошлом году было 3,8 тысячи негативных новостей», — цитирует Мадуро El Nacional.

По его словам, глобальную кампанию против Венесуэлы возглавляют агентства Reuters, Associated Press, AFP и EFE.

«Они хотят наших природных богатств, они хотят прекратить Боливарианскую революцию», — подчеркнул лидер Венесуэлы.

Он отметил, что страна не находится «в гуманитарном кризисе», о котором заявляет оппозиционная Национальная ассамблея.

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле за 2017 год составила свыше 2600%.