Источник: Опра Уинфри не планирует баллотироваться в президенты США в 2020 году

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Американская телеведущая Опра Уинфри не планирует участвовать в президентских выборах США в 2020 году. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.

«Этого не произойдёт. У неё нет намерения баллотироваться», — сказал источник.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп готов в 2020 году к «любому вызову, будь то Опра Уинфри или кто-либо ещё».

Уинфри во время 75-й церемонии «Золотой глобус» выступила с речью, после которой американские СМИ сообщили, что телеведущая задумывается об участии в президентских выборах в 2020 году.

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