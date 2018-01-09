Комитет защиты журналистов считает Трампа главным гонителем свободы СМИ

Международный комитет по защите журналистов (CPJ) объявил о проведении премии нарушителей свободы прессы. Инициативы реализована в ответ на решение президента США Дональда Трампа наградить самые «бесчестные и коррумпированные СМИ» 2017 года.

Американский лидер признан победителем в категории «Общее достижение в подрыве свободы мировых СМИ».

«Трамп в отличие от своих предшественников последовательно выступал против СМИ и отказывался публично поднимать вопросы свободы прессы с такими репрессивными лидерами, как лидер КНР Си Цзиньпинем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Египта Ас Сиси», — говорится в сообщении организации.

По мнению комитета, «власти в Китае, Сирии и России подхватили эпитет «фейковых новостей».

«При администрации Трампа Минюст США не смог остаться приверженным принципам защиты источников журналистов, а Госдеп предложил сократить финансирование международных организаций, которые помогают укреплять международные нормы в поддержку свободы слова», — подчёркивается в заявлении.

Отмечается, что «поскольку Трамп и другие западные державы не могут оказать давление на самых репрессивных лидеров в мире для улучшения климата свободы прессы, число журналистов, находящихся в тюрьмах, достигло рекордного уровня».

Ранее Трамп перенёс объявление наград «самым бесчестным и коррумпированным» СМИ года на 17 января.