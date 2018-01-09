Пушков: влияние США в Азии снижается на глазах

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что США теряют своё влияние в Азии.

«Пока администрация Трампа ругается с Пакистаном, угрожая ему санкциями, КНР готов строить там свою военную базу. Влияние США в Азии снижается на глазах», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

4 января стало известно, что США приостанавливают финансовую помощь Пакистану по вопросам безопасности.

Подробнее — в материале RT.