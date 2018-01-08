Симоньян рассказала, когда отношение россиян к США изменилось

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью CBS рассказала, когда и почему изменилось отношение большинства россиян к США.

«Это случилось в 1999 году, когда вы начали бомбить Югославию», — сказала Симоньян.

По её словам, в России нанесение авиаударов считали несправедливым и незаконным, так как ООН не давала мандата на их осуществление.

«Для нас это был шок. На протяжении 1990-х годов россияне были влюблены в Америку. Мы выполняли всё, что вы нам говорили. И нам хотелось сделать для вас всё больше и больше. Практически весь российский народ стоял и говорил: «Как нам ещё сделать для вас что-то приятное? Мы хотим быть такими же, как вы. Мы любим вас». И потом в 1999 году — бац! Вы разбомбили Югославию. И на этом всё кончилось — вы в одночасье потеряли нас. К сожалению», — рассказала Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что через пять лет американские спецслужбы поймут, что никакого «вмешательства» России в президентские выборы в 2016 году не было.