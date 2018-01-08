Источник: сирийские войска прорвали окружение военной базы под Дамаском

Правительственные войска Сирии сумели разблокировать территорию военной базы бронетехники в городе Хараста в восточном пригороде Дамаска, которая была окружена боевиками.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник на месте.

«Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления», — сказал источник.

По его словам, сирийским войскам также удалось вернуть контроль над мукомольными мельницами, расположенными рядом с военной базой бронетехники.

Ранее ФАН передавало, что Россия заявила о шести случаях нарушения перемирия в Сирии.