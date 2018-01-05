Россия заявила о шести случаях нарушения перемирия в Сирии

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Российские наблюдатели в Сирии заявили о шести случаях нарушения режима прекращения огня в Сирии, сообщает ФАН.

Из информационного бюллетеня Министерства обороны России следует, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Российская сторона за сутки зафиксировала два случая стрельбы в провинции Латакия и четыре — в провинции Алеппо.

Турецкие наблюдатели заявили, что зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня в провинции Идлиб, три — в провинции Дамаск и один — в провинции Алеппо.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с НСН нападение боевиков на авиабазу Хмеймим.

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