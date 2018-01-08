Трамп обсудил с Макроном ситуации в КНДР и Иране

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели в субботу, 6 января, телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуации в Северной Корее и Иране. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Трамп поговорил с Макроном, чтобы предоставить обновленную информацию о событиях на Корейском полуострове и подчеркнуть решимость США, Южной Кореи и международного сообщества добиться полной денуклеаризации Северной Кореи», — приводит сообщение The Hill.

Кроме того, главы государств согласились с тем, что иранский режим не смог удовлетворить потребности своего народа, вместо этого направив богатство страны на финансирование терроризма и враждебности за рубежом.

Ранее Трамп заявил о готовности США к переговорам с КНДР на определённых условиях.