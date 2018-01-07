Власти Израиля запретили въезд в страну активистам 20 организаций

Власти Израиля опубликовали список 20 организаций, членам которых запрещён въезд в страну.

Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на Министерство по стратегическим вопросам.

Отмечается, что активисты данных организаций призывают к бойкоту Израиля и введению санкций против Тель-Авива.

«Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, выступающие за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить её гражданам», — заявил глава ведомства Гилад Эрдан.

По данным издания, часть организаций входят в интернациональное движение BDS, которое с помощью дипломатических мер хочет заставить Израиль изменить политику в отношении палестинцев.

Уточняется, что нескольким лицам из списка уже отказали во въезде в Израиль.

6 декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.

Действия американского лидера спровоцировали массовые протесты по всему миру и активизацию антиизраильских организаций.

Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение Трампа по Иерусалиму.