Власти Израиля запретили въезд в страну активистам 20 организаций
Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на Министерство по стратегическим вопросам.
Отмечается, что активисты данных организаций призывают к бойкоту Израиля и введению санкций против Тель-Авива.
«Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, выступающие за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить её гражданам», — заявил глава ведомства Гилад Эрдан.
По данным издания, часть организаций входят в интернациональное движение BDS, которое с помощью дипломатических мер хочет заставить Израиль изменить политику в отношении палестинцев.
Уточняется, что нескольким лицам из списка уже отказали во въезде в Израиль.
6 декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Госдепартаменту подготовиться к переносу американского посольства из Тель-Авива.
Действия американского лидера спровоцировали массовые протесты по всему миру и активизацию антиизраильских организаций.
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение Трампа по Иерусалиму.