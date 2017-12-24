В службе безопасности Израиля заявили о предотвращении 400 терактов в 2017 году
Как сообщает «Гаарец», были предотвращены нападения ещё 1100 потенциальных террористов-одиночек.
Также Аргаман отметил снижение числа терактов вдвое по сравнению с 2016 годом: в этом году их было 54, в прошлом — 108.
По его словам, ситуация в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан является довольно нестабильной после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.
6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство.
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал НСН решение Трампа по Иерусалиму.