Мэй заявила, что Трамп действует в интересах США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что считает американского президента Дональда Трампа человеком, действующим в интересах США.

«Когда я имею дело с президентом Трампом, я вижу, что он тот человек, который уверен, что принимаемые им решения в полной мере отвечают интересам США», — приводит её слова The Telegraph.

Ранее Трамп заявил, что всю жизнь одними из его главных качеств были психическая устойчивость и ум.

В декабре 2017 года СМИ сообщили, что визит Трампа в Великобританию запланирован на 26—27 февраля.