Мэй подтвердила готовящиеся перестановки в кабмине

Британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила, что вскоре произведёт перестановки в кабмине. Об этом сообщает BBC.

«Уход с должности Дамиана Грина (главы аппарата британского правительства. — RT) перед Рождеством означает, что определённые изменения действительно должны быть произведены, и я это сделаю», — сказала Мэй.

Ранее СМИ сообщили, что Мэй в понедельник, 8 января, может заявить о кадровых перестановках в правительстве.