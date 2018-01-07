Мэй подтвердила готовящиеся перестановки в кабмине
Британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила, что вскоре произведёт перестановки в кабмине. Об этом сообщает BBC.
«Уход с должности Дамиана Грина (главы аппарата британского правительства. — RT) перед Рождеством означает, что определённые изменения действительно должны быть произведены, и я это сделаю», — сказала Мэй.
Ранее СМИ сообщили, что Мэй в понедельник, 8 января, может заявить о кадровых перестановках в правительстве.
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