СМИ: Мэй может сообщить о кадровых перестановках в правительстве 8 января

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 8 января, может сообщить о кадровых перестановках в правительстве. Об этом сообщает Reuters, получившее доступ к ещё не опубликованной статье газеты The Sunday Times.

По данным издания, новый кандидат может быть назначен на должность главы аппарата британского правительства, которую ранее занимал Дамиан Грин, подавший в отставку из-за скандала с порнографией.

При этом отмечается, что, вероятно, ведущие члены правительства Мэй, в частности, министр по вопросам выхода Великобритании из состава Евросоюза Дэвид Дэвис, министр финансов Филип Хаммонд, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр иностранных дел Борис Джонсон сохранят свои должности.

1 ноября 2017 года сообщалось, что глава Министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку.

По некоторым данным, Фэллон был вынужден подать в отставку из-за интриг в правительстве.