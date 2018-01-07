СМИ: Мэй может сообщить о кадровых перестановках в правительстве 8 января
По данным издания, новый кандидат может быть назначен на должность главы аппарата британского правительства, которую ранее занимал Дамиан Грин, подавший в отставку из-за скандала с порнографией.
При этом отмечается, что, вероятно, ведущие члены правительства Мэй, в частности, министр по вопросам выхода Великобритании из состава Евросоюза Дэвид Дэвис, министр финансов Филип Хаммонд, министр внутренних дел Эмбер Радд и министр иностранных дел Борис Джонсон сохранят свои должности.
1 ноября 2017 года сообщалось, что глава Министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку.
По некоторым данным, Фэллон был вынужден подать в отставку из-за интриг в правительстве.
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