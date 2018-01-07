Источник: заблокированные на вершине горы в Аргентине россиянки обнаружены

Туристки из России, которые оказались заблокированы на вершине аргентинской горы Аконкагуа, обнаружены, они уже спускаются в низину. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.