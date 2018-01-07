Источник: заблокированные на вершине горы в Аргентине россиянки обнаружены
Туристки из России, которые оказались заблокированы на вершине аргентинской горы Аконкагуа, обнаружены, они уже спускаются в низину. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
«Там всё нормально, они спускаются», — сообщил источник.
Ранее стало известно, что две россиянки не могут спуститься с горы Аконкагуа, высота которой составляет почти 7 тыс. метров.
Девушек разыскивали на вертолёте.
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