Источник: с вершины горы Аконкагуа в Аргентине не могут спуститься две россиянки

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В Аргентине с вершины горы Аконкагуа, высота которой составляет почти семь тысяч метров, не могут спуститься две гражданки России. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в российском посольстве в стране.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники экстренных служб проводят поисково-спасательную операцию.

«Сейчас ближайшая к точке поисковая группа начала работу. Мы контактируем со спасателями, работаем с вертолётной группой и родственниками девушек», — заявил собеседник телеканала.

По словам дипломата, часть группы, с которой россиянки поднимались на гору, успешно спустилась в низину. 

Для того, чтобы установить возможное местонахождение девушек, спасатели опрашивают туристов.

Ранее сообщалось, что на севере Азербайджана пропали трое альпинистов.

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