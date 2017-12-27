В МЧС заявили о пропаже трёх альпинистов на севере Азербайджана

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На севере Азербайджана пропали трое альпинистов.

Об этом сообщается на сайте МЧС Азербайджана.

По данным ведомства, 23 декабря альпинисты направились из Хыналыга в Туфандаг и до сих пор не вышли на связь.

В настоящее время МЧС приступило к поискам пропавших.

Ранее сообщалось о гибели трёх альпинистов в результате схода лавин в швейцарских Альпах.

12 июля издание «Утро.ру» писало, что в Иркутской области сотрудники МЧС с помощью вертолёта нашли пропавших туристов. 

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