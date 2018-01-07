За протест из-за отмены льгот на услуги ЖКХ в Саудовской Аравии арестованы 11 принцев

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Сотрудники правоохранительных органов Саудовской Аравии арестовали 11 принцев, которые отказывались покидать дворец правосудия и требовали восстановления положенных им льгот на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает SPA.

По словам генерального прокурора, льготы ранее были отменены королевским указом.

В заявлении также отмечается, что в ходе протеста принцам были вынесены предупреждения о возможных мерах, которые могут быть предприняты по отношению к ним за нарушение общественного порядка.

В связи с тем, что представители королевской семьи отказались следовать призывам властей, «было принято решение об их задержании и отправке в тюрьму, где они будут ждать суда».

В ноябре сообщалось, что комитет по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии, возглавляемый кронпринцем Мухаммадом бин Салманом, задержал 11 принцев из правящей семьи и четырёх министров в рамках расследования двух уголовных дел.

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