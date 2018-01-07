За протест из-за отмены льгот на услуги ЖКХ в Саудовской Аравии арестованы 11 принцев
По словам генерального прокурора, льготы ранее были отменены королевским указом.
В заявлении также отмечается, что в ходе протеста принцам были вынесены предупреждения о возможных мерах, которые могут быть предприняты по отношению к ним за нарушение общественного порядка.
В связи с тем, что представители королевской семьи отказались следовать призывам властей, «было принято решение об их задержании и отправке в тюрьму, где они будут ждать суда».
В ноябре сообщалось, что комитет по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии, возглавляемый кронпринцем Мухаммадом бин Салманом, задержал 11 принцев из правящей семьи и четырёх министров в рамках расследования двух уголовных дел.