СМИ: В Вифлееме забросали камнями автомобиль Патриарха Иерусалимского Феофила III

Короткая ссылка
В Вифлееме автомобиль, в котором находился Патриарх Иерусалимский Феофил III, забросали камнями. Об этом сообщает агентство Ma'an.

Отмечается, что инцидент произошёл во время движения кортежа патриарха к храму Рождества Христова.

По данным агентства, сотрудники служб безопасности помогли Феофилу III прибыть на расположенную перед базиликой площадь.

Как уточняется, сообщений о возможных пострадавших не поступало.

Ранее kp.ru сообщало, что в Свердловской области проверят храмы и церкви в преддверии Рождества.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119