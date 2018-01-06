СМИ: В Вифлееме забросали камнями автомобиль Патриарха Иерусалимского Феофила III

В Вифлееме автомобиль, в котором находился Патриарх Иерусалимский Феофил III, забросали камнями. Об этом сообщает агентство Ma'an.

Отмечается, что инцидент произошёл во время движения кортежа патриарха к храму Рождества Христова.

По данным агентства, сотрудники служб безопасности помогли Феофилу III прибыть на расположенную перед базиликой площадь.

Как уточняется, сообщений о возможных пострадавших не поступало.

Ранее kp.ru сообщало, что в Свердловской области проверят храмы и церкви в преддверии Рождества.