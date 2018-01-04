На Урале проверят храмы и церкви в преддверии Рождества

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В Свердловской области проверят храмы и церкви в преддверии Рождества, сообщает kp.ru.

«Проводятся профилактические инструктажи с настоятелями и прихожанами», — заявил заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Максим Пинчугов.

По его словам, также проверяется наличие первичных средств пожаротушения, состояние эвакуационных выходов, состояние электропроводки и электрооборудования.

Помимо этого, сотрудники МЧС проверяют действия служителей и прихожан при возникновении чрезвычайной ситуации.

Профилактические мероприятия продлятся до 6 января. В рождественскую ночь на праздничных богослужениях будут дежурить спасатели.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года в Москве усилили меры безопасности на транспорте.

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