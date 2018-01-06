В Совфеде заявили о важности сохранения диалога России и США по соглашениям о вооружениях
«То, что США собираются обсуждать эту тему, — позитивный фактор. Значит, никто не собирается выходить из этих соглашений просто так», — цитирует сенатора РИА Новости.
Ранее американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в интервью CNN сообщил, что США и Россия планируют провести переговоры по договору о РСМД.
Кроме того, Тиллерсон заявил, что отношения России и США должны быть более продуктивными.
Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Сергей Кислицын в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что главным препятствием для улучшения российско-американских отношений остаются действия конгресса США.