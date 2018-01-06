В Совфеде прокомментировали заявление постпреда США при ООН о протестах в Иране

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов прокомментировал RT заявление постпреда США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности.

«То, что США начинают инициировать активность этих протестов на уровне Совета Безопасности ООН, говорит о том, что они заинтересованы в дестабилизации внутриполитического положения в Иране, они заинтересованы в использовании реакции иранского правительства на эти массовые беспорядки для того, чтобы разорвать Женевские соглашения и соглашение по всеобъемлющему плану действий», — говорит он.

Сенатор отметил, что американская сторона не скрывает своих намерений и использует любую возможность, чтобы вмешаться во внутреннюю политику Ирана.

«Об этом и Трамп заявлял не раз, обвиняя Иран в спонсировании терроризма, и другие официальные лица Белого дома заявляли о том, что Иран не выполняет свои обязательства по этому соглашению. Хотя МАГАТЭ отрицало нарушение каких-либо положений СВДП Ираном. Поэтому США будут делать всё возможное, чтобы расшатать ситуацию», — заключил он.

Ранее на заседании СБ ООН Хейли заявила, что весь мир следит за протестами в Иране.

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