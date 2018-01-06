В Совфеде прокомментировали заявление постпреда США при ООН о протестах в Иране
«То, что США начинают инициировать активность этих протестов на уровне Совета Безопасности ООН, говорит о том, что они заинтересованы в дестабилизации внутриполитического положения в Иране, они заинтересованы в использовании реакции иранского правительства на эти массовые беспорядки для того, чтобы разорвать Женевские соглашения и соглашение по всеобъемлющему плану действий», — говорит он.
Сенатор отметил, что американская сторона не скрывает своих намерений и использует любую возможность, чтобы вмешаться во внутреннюю политику Ирана.
«Об этом и Трамп заявлял не раз, обвиняя Иран в спонсировании терроризма, и другие официальные лица Белого дома заявляли о том, что Иран не выполняет свои обязательства по этому соглашению. Хотя МАГАТЭ отрицало нарушение каких-либо положений СВДП Ираном. Поэтому США будут делать всё возможное, чтобы расшатать ситуацию», — заключил он.
Ранее на заседании СБ ООН Хейли заявила, что весь мир следит за протестами в Иране.
Подробнее — в материале RT.