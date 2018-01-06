В Минобороны рассказали подробности сближения F-15 и Су-30 над Балтикой

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Полёты российских истребителей Су-30СМ 23 ноября и 13 декабря 2017 года над Балтийским морем проходили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

Военное ведомство отмечает, что маршрут полётов Су-30 «был согласован с органами управления воздушным движением» и осуществлялся в соответствии с международными правилами», не нарушая границ других государств, передаёт ТАСС.

Сообщается, что во время полётов к российским истребителям приблизились на безопасное расстояние самолёты F-15 НАТО.

«После чего поменяли курс и удалились», — заключили в ведомстве.

Ранее Министерство обороны Соединённых Штатов опубликовало видеозапись сближения американских самолётов с Су-30.

По данным американского ведомства, полёты были совершены 23 ноября и 13 декабря 2017 года.

В середине декабря глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал разобраться с инцидентами в воздухе над Сирией с участием военных самолётов США и России.

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