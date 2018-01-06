СМИ: В Китае по обвинению в терроризме арестованы восемь человек

В Китае по обвинению в экстремизме и терроризме арестованы восемь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Sina.

Расследованием дела займётся специально созданная рабочая группа.

Отмечается, что арестованные, самому младшему из которых 18 лет, распространяли в социальных сетях видеоролики экстремистского содержания.

По данным агентства, за подобные преступления в Китае предусмотрены различные меры наказания — от штрафа до смертной казни.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва, Пекин и Нью-Дели готовы делиться опытом в сфере борьбы с иностранными террористами-боевиками и финансированием терроризма.