В Таджикистане суд приговорил основателя ячейки ИГ к 20 годам лишения свободы

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Суд Таджикистана признал виновным основателя ячейки террористической организации «Исламское государство»* в республике Умара Мирзоева и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

«Основатель ячейки ИГ в Таджикистане Умар Мирзоев был признан виновным в терроризме, организации экстремистского сообщества, наёмничестве, привлечении граждан в преступную организацию и призывах к свержению конституционного строя в Таджикистане», — цитирует заявление суда РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Германии арестован мужчина, подозреваемый в организации теракта и в связях с ИГ.

В апреле ФАН передавало, что в Таджикистане завершился суд над вербовщиком ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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