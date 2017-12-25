В Таджикистане суд приговорил основателя ячейки ИГ к 20 годам лишения свободы
«Основатель ячейки ИГ в Таджикистане Умар Мирзоев был признан виновным в терроризме, организации экстремистского сообщества, наёмничестве, привлечении граждан в преступную организацию и призывах к свержению конституционного строя в Таджикистане», — цитирует заявление суда РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Германии арестован мужчина, подозреваемый в организации теракта и в связях с ИГ.
В апреле ФАН передавало, что в Таджикистане завершился суд над вербовщиком ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.