Источник: в Нью-Йорке проверили здание Trump Tower после сообщения о возможном теракте

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Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка совместно с представителями Секретной службы США проверили здание небоскрёба Trump Tower после сообщения о возможном теракте. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о подготовке теракта возле небоскрёба.

После того, как сотрудники компетентных органов проверили здание и близлежащую территорию, выяснилось, что сообщение о возможном теракте было ложным.

По данным издания, телефонный номер, с которого был произведён звонок, принадлежит мужчине, который и ранее сообщал об угрозах взрыва. 

К настоящему моменту его местонахождение не установлено, ведётся расследование.

В декабре сообщалось, что в американском штате Иллинойс из-за угрозы взрыва был эвакуирован Капитолий.

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