Источник: в Нью-Йорке проверили здание Trump Tower после сообщения о возможном теракте
Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка совместно с представителями Секретной службы США проверили здание небоскрёба Trump Tower после сообщения о возможном теракте. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источник.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о подготовке теракта возле небоскрёба.
После того, как сотрудники компетентных органов проверили здание и близлежащую территорию, выяснилось, что сообщение о возможном теракте было ложным.
По данным издания, телефонный номер, с которого был произведён звонок, принадлежит мужчине, который и ранее сообщал об угрозах взрыва.
К настоящему моменту его местонахождение не установлено, ведётся расследование.
В декабре сообщалось, что в американском штате Иллинойс из-за угрозы взрыва был эвакуирован Капитолий.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard