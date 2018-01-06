СМИ: В Белом доме попросили Спилберга провести предпросмотр фильма «Секретное досье»
В Белом доме попросили американского режиссёра Стивена Спилберга провести предпросмотр фильма «Секретное досье» с актёрами Томом Хэнксом и Мэрил Стрип в главных ролях. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сюжет фильма основан на истории 1970-х годов, когда в руки главного редактора издания The Washington Post Бена Брэдли, которого играет Хэнкс, попала секретная переписка о войне во Вьетнаме, которая позже была опубликована, несмотря на угрозы со стороны администрации экс-президента Соединённых Штатов Ричарда Никсона.
Роль издателя газеты Катарин Грэм играет Стрип.
Издание также сообщает, что оба актёра являются активными критиками политики президента США Дональда Трампа.
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