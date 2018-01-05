Германия уничтожила вывезенное из Ливии химоружие
Об этом говорится в заявлении МИД Германии.
Fortschritt im Kampf gegen Chemiewaffen: Die Vernichtung chemischer Kampfstoffe aus #Libyen in Deutschland ist abgeschlossen. pic.twitter.com/a2NeD81AiU— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 5. Januar 2018
«Государственная компания по утилизации химических боевых средств и остатков вооружений (GEKA) в Мюнстере, имеющая многолетний опыт, завершила уничтожение токсичного материала», — говорится в заявлении МИД.
Сообщается, что ФРГ с сентября 2016 года поддерживала уничтожение последних оставшихся химикатов из Ливии. Расходы по ликвидации взяли на себя США и Германия.
Ранее президент России Владимир Путин призвал страны, обладающие химическим оружием, приложить все усилия для уничтожения его запасов в кратчайшие сроки.