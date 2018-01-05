Германия уничтожила вывезенное из Ливии химоружие

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Германия завершила работы по ликвидации химического оружия и токсичных материалов, которые были вывезены из Ливии.

Об этом говорится в заявлении МИД Германии.

«Государственная компания по утилизации химических боевых средств и остатков вооружений (GEKA) в Мюнстере, имеющая многолетний опыт, завершила уничтожение токсичного материала», — говорится в заявлении МИД.

Сообщается, что ФРГ с сентября 2016 года поддерживала уничтожение последних оставшихся химикатов из Ливии. Расходы по ликвидации взяли на себя США и Германия.

Ранее президент России Владимир Путин призвал страны, обладающие химическим оружием, приложить все усилия для уничтожения его запасов в кратчайшие сроки.

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