Ещё один населённый пункт присоединился к режиму перемирия в Сирии

Ещё один населённый пункт присоединился к режиму прекращения боевых действий в Сирии, сообщает ФАН со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР.

«За сутки подписано соглашение о присоединении населенного пункта Заафарана в провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий», — сказали в центре.

Там также заявили, что в Дейр-эль-Фардис (провинция Хомс) состоялась рабочая встреча с родственниками членов оппозиционных вооружённых формирований для разъяснения порядка присоединения к режиму перемирия и урегулирования их статуса сирийскими властями.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал в беседе с НСН нападение боевиков на авиабазу Хмеймим.