СМИ: Украинская модель пострадала в ДТП в США

Украинская модель Елизавета Кузьменко и её подруга, фотограф Наталья Кордано, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в США, сообщает «Утро.ру».

По имеющейся информации, в такси, где они ехали, врезался автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель. Как утверждается, предполагаемый виновник аварии попытался скрыться, но его задержали полицейские.

Друг модели Кирилл Дубровин рассказал в соцсетях, что Кузьменко находится в критическом состоянии.

В общей сложности в ДТП пострадали шесть человек.

Ранее URA.RU сообщало, что при столкновении фуры и легкового автомобиля под Тюменью пострадали четыре человека.