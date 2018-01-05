Постпред Эквадора в ООН покинул свой пост из-за несогласия с политикой президента страны

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Постоянный представитель Эквадора при ООН в Женеве Гийом Лонг подал в отставку, протестуя против политики президента страны Ленина Морено.

Об этом он написал на своей странице в Twitter. К своему посту он также приложил ссылку на письмо, в котором подробно разъяснил свою позицию.

«Совесть — самое ценное, что есть у людей. Моя вынуждает меня уйти в отставку. Вот это моё письмо», — говорится в его сообщении.

В 2016–2017 году Лонг возглавлял эквадорский МИД и активно выступал в поддержку главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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