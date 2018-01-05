Около 20 тысяч домов остались без электричества из-за урагана в Новой Зеландии
Порядка 20 тыс. жилых домов лишились электроэнергии из-за обрушившегося на Новую Зеландию урагана.
Об этом сообщает New Zealand Herald.
Отмечается, что удар стихии оставил без электричества 9 тыс. домов в Короманделе и 12 тыс. домов в Окленде.
Уточняется, что в ближайшие сутки на Северный остров обрушатся сильные ливни, скорость ветра может достигать 120 км/ч.
Ранее около 200 тыс. домов во Франции были отрезаны от подачи электроэнергии из-за последствий урагана «Элеонора».
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