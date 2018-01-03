Во Франции 200 тысяч домов остались без электричества из-за урагана

Около 200 тыс. домов во Франции отрезаны от подачи электроэнергии из-за последствий урагана «Элеанор». Об этом сообщает пресс-служба национальной компании электроснабжения Enedis.

«2 тыс. сотрудников Enedis работают над восстановлением подачи электроэнергии 200 тыс. клиентов, пострадавших от урагана «Элеанор», — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что на месте также работают коммунальные службы.

По данным французской метеослужбы, из-за сильного ветра «оранжевый» уровень опасности введён в 49 департаментах страны.

1 января более чем в 30 департаментах Франции был объявлен «оранжевый» уровень опасности.