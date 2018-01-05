Власти Туниса отменили запрет на полёты в страну самолётов Emirates Airlines

Министерство транспорта Туниса сняло запрет на полёты в страну и из неё самолётов авиакомпании Emirates Airlines.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что власти страны пошли на такой шаг в связи с тем, что в ОАЭ были отменены меры в отношении гражданок Туниса, из-за которых ранее и был введён запрет для эмиратской авиакомпании.

«Компания возобновляет полёты в Тунис и из него после того, как были отменены меры в отношении гражданок Туниса. Договорённость предусматривает, что авиакомпания Emirates будет уважать международные соглашения», — говорится в сообщении министерства.

Ранее власти ОАЭ запретили гражданкам Туниса совершать полёты на эмиратских авиакомпаниях и пользоваться транзитом через ОАЭ. В ответ на это власти Туниса поручили временно запретить рейсам авиакомпании Emirates Airlines совершать посадку на своей территории.