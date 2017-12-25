Власти Туниса временно приостановили рейсы авиакомпании Emirates Airlines

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Власти Туниса поручили временно запретить рейсам авиакомпании Emirates Airlines совершать посадку на своей территории.

Об этом сообщается на странице авиакомпании в Twitter.

«По поручению властей Туниса авиакомпания приостанавливает свои рейсы между Тунисом и Дубаем. Решение вступает в силу с 25 декабря», — указывается в заявлении.

Как уточняет РИА Новости, 22 декабря ОАЭ ввели запрет для гражданок Туниса на прилёт или транзит через свою территорию.

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