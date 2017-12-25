Власти Туниса временно приостановили рейсы авиакомпании Emirates Airlines

Власти Туниса поручили временно запретить рейсам авиакомпании Emirates Airlines совершать посадку на своей территории.

Об этом сообщается на странице авиакомпании в Twitter.

«По поручению властей Туниса авиакомпания приостанавливает свои рейсы между Тунисом и Дубаем. Решение вступает в силу с 25 декабря», — указывается в заявлении.

Emirates will stop services between Tunis and Dubai, as instructed by the Tunisian authorities, with effect from 25 December 2017



بناء على تعليمات السلطات التونسية، وابتداء من اليوم الاثنين، تعلق طيران الامارات رحلاتها من تونس واليها، وحتى اشعار آخر — Emirates airline (@emirates) 24 декабря 2017 г.

Как уточняет РИА Новости, 22 декабря ОАЭ ввели запрет для гражданок Туниса на прилёт или транзит через свою территорию.