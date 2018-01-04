СМИ: Запущенная в апреле 2017 года северокорейская баллистическая ракета упала на город

Неудачное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи в апреле 2017 года завершилось падением обломков на населённый пункт страны, пишет The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

Сообщается, что запущенная 29 апреля ракета среднего радиуса действия «Хвасон-12» упала на город Токчхон (провинция Пхёнан-Намдо) с населением в 237 тысяч человек. По словам источника, ракета находилась в воздухе около минуты.

Как отмечает издание, в результате падения серьёзный ущерб был нанесён промышленным и сельскохозяйственным строениям города.

29 апреля стало известно, что КНДР провела испытание баллистической ракеты. Сообщалось, что запуск был произведён к северу от Пхеньяна.