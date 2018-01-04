Число жертв аварии с автобусом в Перу возросло до 51

Число погибших в результате падения автобуса в ущелье к северу от перуанской столицы Лимы достигло 51 человека.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что спасатели достали из разбившегося автобуса тела всех погибших.

Уточняется, что ещё шесть человек выжили, их доставили в больницы. При этом один из госпитализированных заявил, что он смог избежать гибели, так как выпрыгнул из окна автобуса перед тем, как он упал в пропасть.

Ранее сообщалось о 48 погибших.