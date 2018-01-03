Число жертв аварии с автобусом в Перу возросло до 48 человек

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Число погибших, в результате падения автобуса в ущелье к северу от перуанской столицы Лимы, достигло 48 человек.

Об этом сообщает газета Comercio со ссылкой на местную полицию.

Как отмечается, инцидент произошёл на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo).

На момент аварии в салоне автобуса находилось более 50 пассажиров.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

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