Число погибших при падении автобуса в ущелье в Перу возросло до 36 человек

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В результате падения автобуса в ущелье к северу от перуанской столицы Лимы по меньшей мере 36 человек погибли. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

«К настоящему моменту жертвами ДТП в районе Пасамайо стали 36 человек, шестеро пострадали», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Как отмечается, на место происшествия направлены бригады спасателей и медиков, а также группа психотерапевтов.

Ранее сообщалось о 25 погибших.

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