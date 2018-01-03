Число погибших при падении автобуса в ущелье в Перу возросло до 36 человек

В результате падения автобуса в ущелье к северу от перуанской столицы Лимы по меньшей мере 36 человек погибли. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

«К настоящему моменту жертвами ДТП в районе Пасамайо стали 36 человек, шестеро пострадали», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. #MinsaEsAcción

El accidente vehicular en la variante de #Pasamayo dejó hasta el momento 36 personas fallecidas y 06 heridos.



► El Ministerio de Salud envió 05 ambulancias SAMU, coordinó con los bomberos para el despliegue de 11 unidades adicionales. pic.twitter.com/z9xjQyd2td — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) 2 января 2018 г. Как отмечается, на место происшествия направлены бригады спасателей и медиков, а также группа психотерапевтов. Ранее сообщалось о 25 погибших.