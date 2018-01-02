В Перу в результате падения автобуса в ущелье погибли 25 человек

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По меньшей мере 25 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье к северу от перуанской столицы Лимы. Об этом сообщает 20 minutos.

Как отмечается, ещё около 30 человек пострадали.

По словам начальника местной полиции, число жертв уточняется.

Всего в автобусе находились 57 пассажиров, водитель и ещё один сотрудник транспортной компании.

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли и 35 получили ранения в результате падения автобуса в пропасть на северо-западе Колумбии. 

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