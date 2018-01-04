В Швейцарии 16 человек пострадали в результате шторма «Бурглинд»

По меньшей мере 16 человек получили травмы в результате обрушившегося на Швейцарию зимнего шторма «Бурглинд».

Об этом сообщает Tagblatt.

По данным издания, скорость ветра достигала 200 км/ч.

Из 16 пострадавших восемь получили ранения из-за мощного порыва ветра в регионе Бернского Оберланда, приведшего к тому, что пассажирский поезд сошёл с рельс.

По уточнённым данным, удар стихии также способствовал тому, что в некоторых регионах страны было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, а около 100 тыс. домов остались без электричества.

Ранее на Францию и Великобританию обрушился мощный шторм «Элеонора».