В доме Хиллари и Билла Клинтон произошёл пожар

В американском штате Нью-Йорке произошло возгорание в доме, который принадлежит Хиллари и Биллу Клинтон.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на сержанта полиции Артура Мендозу.

Отмечается, что инцидент произошёл в городе Чаппаква. В результате инцидента никто не пострадал, пожарные продолжают работу на месте проишествия.

Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 16 человек пострадали при пожаре в нью-йоркском районе Бронкс.