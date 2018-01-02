При пожаре в Бронксе пострадали 16 человек
По меньшей мере 16 человек пострадали при пожаре в нью-йоркском районе Бронкс, передаёт ABC.
Сообщается, что четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.
Пожар произошёл в четырёхэтажном доме, где расположено около 20 квартир.
Как отмечается, возгорание началось в мебельном магазине на первом этаже.
Ранее стало известно, что жертвами пожара в жилом доме в Бронксе 28 декабря стали 12 человек.
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