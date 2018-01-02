При пожаре в Бронксе пострадали 16 человек

По меньшей мере 16 человек пострадали при пожаре в нью-йоркском районе Бронкс, передаёт ABC.

Сообщается, что четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

Пожар произошёл в четырёхэтажном доме, где расположено около 20 квартир.

Как отмечается, возгорание началось в мебельном магазине на первом этаже.

Ранее стало известно, что жертвами пожара в жилом доме в Бронксе 28 декабря стали 12 человек.