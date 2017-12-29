СМИ: Жертвами пожара в жилом доме в Нью-Йорке стали девять человек
В результате пожара в нью-йоркском районе Бронкс погибли по меньшей мере девять человек, сообщает The New York Post со ссылкой на представителей местных экстренных служб.
Отмечается, что в тушении пожара задействованы более 160 сотрудников пожарной охраны города.
THE LATEST: At least nine people have died in a four-alarm fire that raged through a Bronx apartment building https://t.co/zQjQ0nslJapic.twitter.com/4sU8mcq2CC— New York Post (@nypost) 29 декабря 2017 г.
В пресс-службе мэра Нью-Йорка Билла де Блазио заявили, что он выехал на место происшествия.
Mayor de Blasio is en route to the scene of the fire in the Bronx. https://t.co/INf1hwenmv— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) 29 декабря 2017 г.
Пожару присвоена четвёртая степень опасности.
Ранее стало известно о 15 пострадавших в результате инцидента.
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