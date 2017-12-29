СМИ: Жертвами пожара в жилом доме в Нью-Йорке стали девять человек

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В результате пожара в нью-йоркском районе Бронкс погибли по меньшей мере девять человек, сообщает The New York Post со ссылкой на представителей местных экстренных служб.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы более 160 сотрудников пожарной охраны города.

В пресс-службе мэра Нью-Йорка Билла де Блазио заявили, что он выехал на место происшествия.

Пожару присвоена четвёртая степень опасности.

Ранее стало известно о 15 пострадавших в результате инцидента.

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